Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Yazıcı'ya veda videosu
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Trabzonspor'dan Yazıcı'ya veda videosu

52 dakika önce

Trabzonspor tarafından hazırlanan video TRABZON - Trabzonspor Kulübü, Lille'ye transfer olan Yusuf Yazıcı için veda videosu yayınladı.

Trabzonspor'dan Yazıcı'ya veda videosu, System.String[]
Trabzonspor tarafından hazırlanan video TRABZON - Trabzonspor Kulübü, Lille'ye transfer olan Yusuf Yazıcı için veda videosu yayınladı.
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:25 Kaynak: AA
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