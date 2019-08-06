Trabzonspor'dan Yazıcı'ya veda videosu
52 dakika önce
Trabzonspor tarafından hazırlanan video TRABZON - Trabzonspor Kulübü, Lille'ye transfer olan Yusuf Yazıcı için veda videosu yayınladı.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:25 Kaynak: AA
tarafından hazırlanan video TRABZON - Trabzonspor Kulübü, Lille'ye transfer olan Yusuf Yazıcı
için veda videosu yayınladı.
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