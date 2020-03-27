Trabzonspor'dan Yener'e geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor, eski yönetici Hasan Yener için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yener'in İstanbul'da başarılı bir kalp ameliyatı geçirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda eski futbolcumuz da olan Prof. Dr. Ergun Demirsoy tarafından gerçekleştirilen kalp kapakçığı ameliyatının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz Yener'in tedavi süreci devam etmektedir. Hasan Yener'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."