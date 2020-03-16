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Trabzonspor'dan yeni corona virüsü kararı!
6 saat önce
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirelecektir" denildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirelecektir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:00
Son Dakika İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı "Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi