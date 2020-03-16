Trabzonspor'dan yeni corona virüsü kararı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan yeni corona virüsü kararı! - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan yeni corona virüsü kararı!

6 saat önce

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirelecektir" denildi.

Trabzonspor'dan yeni corona virüsü kararı!, System.String[]

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirelecektir" denildi.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:00 
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