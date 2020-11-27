Trabzonspor'dan Yılmaz Vural'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor Kulübü, yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan teknik direktör Yılmaz Vural için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan eski teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.