SPOR Trabzonspor'dan yorgun mermi kurbanı Emir'in babasına destek - Son Dakika
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SPOR Trabzonspor'dan yorgun mermi kurbanı Emir'in babasına destek

15.03.2022 14:30

Trabzonspor'dan yorgun mermi kurbanı Emir'in babasına destekSelay SAYKAL / TRABZON,(DHA)- Trabzonspor, 7 ay önce fındık bahçesinde başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın (15) babası Mustafa Atıcı'nın silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması...

Trabzonspor'dan yorgun mermi kurbanı Emir'in babasına destek

Selay SAYKAL/ TRABZON,(DHA)- Trabzonspor, 7 ay önce fındık bahçesinde başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın (15) babası Mustafa Atıcı'nın silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için başlattığı mücadelesine destek verdi. Şampiyonluğa ilerleyen bordo mavili kulüp, acılı babanın yer aldığı videoyla camiaya 'silahla kutlama yapmayın' mesajı verdi.

Olay, 11 Ağustos 2021'de, Ortahisar ilçesi Yeşilbük Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan dedesini ziyaret etmek için Trabzon'a gelen Emir Yuşa Atıcı, aile bireylerinin fındık topladığı bahçede aniden düştü. Atıcı'nın başından kanlar geldiğini gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Atıcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atıcı'nın sağ kulağının arkasından yorgun merminin giriş yapıp, omuriliğine saplandığı tespit edildi. Ameliyata alınan Atıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

OĞLU İÇİN MÜCADELE BAŞLATTI

Soruşturma sürecini takip etmek için geçen ay kente gelen Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için mücadele başlattı. Baba Atıcı, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor'un taraftarlar gruplarıyla görüşerek zafer kutlamalarında ateşli silah kullanılmamasını istedi.

TRABZONSPOR'DAN ACILI BABAYA DESTEK

Ligde şampiyonluğu erken kutlamaya hazırlanan Trabzonspor Kulübü de acılı babanın mücadelesine duyarsız kalmayıp, destek verdi. Bordo mavili kulüp, baba Mustafa Atıcı ile birlikte, oğlu Emir'in hayatını kaybettiği yer ile tribünde video çekti. Video ile camiaya 'silahla kutlama yapmayın' mesajı verdi.

Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda acılı baba, 'Senin sevincinde sarıldığın silah, benim sevincimde ve üzüntümde sarılacağım evladımı aldı benden. Oğlumu bu ellerimde toprağa koydum. 11 Ağustos 2021 günü 50 yıl 5 aylık hayatım bitti, yeni bir hayata geçtim. Bir insanın bir anlık zevki için ben bir ömür boyu acı çekeceğim. Şu silahı elinize aldığınızda lütfen gözünüzün önüne ben geleyim, eşim, ailem, benim güzel kuzum gelsin. Bir kişiyi dahi bu yoldan çevirebilirsem benim için kardır. İnsanlar silaha sarılmasınlar, sevincinde sevdiklerine sarılsınlar' ifadelerini kullandı.

SPOR Trabzonspor'dan yorgun mermi kurbanı Emir'in babasına destek
SPOR Trabzonspor'dan yorgun mermi kurbanı Emir'in babasına destek
SPOR Trabzonspor'dan yorgun mermi kurbanı Emir'in babasına destek
SPOR Trabzonspor'dan yorgun mermi kurbanı Emir'in babasına destek
SPOR Trabzonspor'dan yorgun mermi kurbanı Emir'in babasına destek
SPOR Trabzonspor'dan yorgun mermi kurbanı Emir'in babasına destek
SPOR Trabzonspor'dan yorgun mermi kurbanı Emir'in babasına destek
SPOR Trabzonspor'dan yorgun mermi kurbanı Emir'in babasına destek
SPOR Trabzonspor'dan yorgun mermi kurbanı Emir'in babasına destek
SPOR Trabzonspor'dan yorgun mermi kurbanı Emir'in babasına destek
SPOR Trabzonspor'dan yorgun mermi kurbanı Emir'in babasına destek
SPOR Trabzonspor'dan yorgun mermi kurbanı Emir'in babasına destek

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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