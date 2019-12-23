Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya: Her zorluğun üstesinden geleceğine eminiz - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya: Her zorluğun üstesinden geleceğine eminiz - Son Dakika Spor

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya: Her zorluğun üstesinden geleceğine eminiz

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, altyapısından yetişen ve sezon başı Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya: Her zorluğun üstesinden geleceğine eminiz, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, altyapısından yetişen ve sezon başı Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan ve çapraz bağlarının koptuğu belirlenen milli futbolcu Yusuf Yazıcı için bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlandı. 'Geçmiş olsun Yusuf Yazıcı' başlığı ile yapılan paylaşımda, "'Şuan uzun bir yolun başındayım. Bu yol zorlu bir yol' demiştin iki sene önce kulüp dergimize verdiğin röportajda. ve eklemiştin: 'Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum.' Futbol yolculuğun uzun, yorucu ve dikenli. Ama sende bu çalışma azmi ve mücadele ruhu olduğu müddetçe her zorluğun üstesinden geleceğine bizler eminiz! Acil şifalar diliyoruz, dualarımız seninle" ifadelerine yer verildi.

SAKATLANDIĞI MAÇTA TRABZONSPOR'A 1 MİLYON EURO DAHA KAZANDIRDI

Bu arada Yusuf Yazıcı, Lig 1'in 19'uncu haftasında sakatlık yaşadığı Monaco karşılaşmasıyla birlikte Lille forması ile 25'inci maçına çıktı. Lille 16.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Yusuf'un Monaco karşılaşmasıyla birlikte transferinde sözleşmede yer alan '25 maç oynaması halinde, Losc Lille Kulübü, Trabzonspor'a 1 milyon Euro daha ödeyecektir' maddesi de devreye girdi ve altyapısından yetiştiği bordo-mavililere 1 milyon Euro daha kazandırdı.


Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sömürgeciliğin hata olduğunu söyledi
Yusuf Yazıcı'dan kahreden haber! Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı FIFA, ırkçılık yapan futbolcuya 10 maç men cezası verdi Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
21:32 Altınordu: 1-1 - Son Dakika Spor
21:26 Yeşil sahada evlilik teklifi - Son Dakika Spor
21:25 Anadolu Efes (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
21:24 Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor
21:20 FIFA, ırkçılık yapan futbolcuya 10 maç men cezası verdi - Son Dakika Spor
20:44 Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:47:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya: Her zorluğun üstesinden geleceğine eminiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]