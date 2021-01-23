Trabzonspor, Danny Rose'u transfer etmeyi planlıyor
23.01.2021 20:28
İngiliz basını Trabzonspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen tecrübeli sol bek Danny Rose'u transfer etmek istediğini yazdı.
Sezon başında Chelsea'den Lewis Baker ile Stoke City'den Benik Afobe'yi kadrosuna katan Trabzonspor, devre arası transfer döneminde de rotasını İngiltere'ye çevirdi.
İngiliz gazetesi Daily Mirror'un haberine göre bordo mavililer, Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen deneyimli sol bek Danny Rose'u transfer etmek istiyor.
Londra ekibiyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki futbolcunun kariyerine yurt dışında devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Aralık 2019'dan beri teknik direktör Jose Mourinho tarafından oynatılmayan Rose, geçen sezonun ikinci yarısını Newcastle'da kiralık olarak geçirmişti.
14 YILDIR TOTTENHAM'IN KADROSUNDA
Danny Rose, 2007 yılında Ledds United'dan Tottenham'a transfer olmuştu.
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