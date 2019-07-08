Son Dakika Haberleri: Trabzonspor dayanıklılık çalıştı
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor dayanıklılık çalıştı

44 dakika önce

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, günü tek antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor dayanıklılık çalıştı, System.String[]
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, günü tek antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 18.00'de başlayan antrenman öncesinde patlayıcı kuvvet, kalça kuvveti, dinamik denge ve esneklikten oluşan bir grup testten geçen futbolcular, ardından dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure katılmadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi salonda çalışmalarını sürdürürken, Majid Hosseini ve yeni transfer Donis Avdijaj ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Bordo mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:30 Kaynak: DHA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı! 4 isim idmana katılmadı Trabzonspor, Donisi Avdijaj'ı kadrosuna kattı Udinese, Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor! İspanyollar yazdı! Mesa, Galatasaray'a geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 00:14:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor dayanıklılık çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]