Trabzonspor, dayanıklılık testinden geçti

Bordo mavili ekip, yarın TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde belirtilen esasları dikkate alarak yine gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu'nun hazırladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 'da futbolcular dayanıklılık testlerinden geçti.

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