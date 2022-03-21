Trabzonspor değerini artırdı - Son Dakika
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Trabzonspor değerini artırdı

21.03.2022 13:21
Trabzonspor değerini artırdı

Mali disiplinden taviz vermeyen Trabzonspor, sportif başarısını taçlandırmak için gün sayıyor.

Mali disiplinden taviz vermeyen Trabzonspor, sportif başarısını taçlandırmak için gün sayıyor. Bordo-mavililerin sezon başında 92 milyon Euro olan değeri, Mart 2022 itibarıyla yüzde 16 artırarak 107 milyon Euro'ya yükseltti.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, mevcut oyuncu kadrosuna sezon başında ve devre arasında yaptığı takviyelerle mutlu sona yaklaşıyor. Futbolcu İzleme Komitesi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadro mühendisliğine güvenip, mali disiplinden taviz vermeyen bordo-mavili yönetim sportif olarak da başarılı bir sezon geçiriyor.

Kulüpler ile Bankalar Birliği arasında finansal yeniden yapılanmayla döndürülebilir bir ekonomiye kavuşan bordo-mavililer, UEFA Finansal Fair-Play kuralları konusunda da titiz hareket etti. Bu konuda oldukça ciddi tecrübelere sahip olan Trabzon temsilcisi, güncel oyuncu kadrosunun yıllık maaş, imza parası ve bonservis bedellerini 22-25 milyon Euro bandında tuttu. Sezon başında 22 milyon 500 bin Euro olan takım maliyeti devre arasında yapılan transferlerle 25 milyon Euro'yu aşsa da bordo-mavili kulüp yıllık ödeme planını sekteye uğratmayacak seviyede kaldı.

Bordo-mavili kulüp, yaptığı finansal planlamaların yanından sportif başarıların da gelmesiyle birlikte takım maliyetini indirdi, değerini ise yükseltti. Karadeniz ekibi, önceki sezonlarda 2017-18 sezonunda 35-40 milyon Euro olan takım değeri, Ağaoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte 2018-19'da 18 milyon Euro, 2019-20'de 20 milyon Euro'ya, 2020-21 sezonunda 20 milyon Euro ve 2021-22 şampiyonluk sezonunda ise 25 milyon Euro'da seyretti.

Takımın değeri yüzde 16 arttı

Trabzonspor'un sezon başında 92 milyon Euro olan takım değeri, gelen sportif başarı ile birlikte arttı. Karadeniz ekibi Mart 2022 itibarıyla piyasa değerini yüzde 16 arttırarak 107 milyon Euro seviyesine çıkardı. Söz konusu dönemde Beşiktaş yüzde 18 değer kaybederken, Galatasaray yüzde 3,45 değer kaybetti. Fenerbahçe ise yüzde 6,7 değer kazandı.

Süper Lig'in en değerli oyuncusu Trabzonspor'da

Trabzonspor, Süper Lig'de elde ettiği sportif başarılarla birlikte en değerli oyuncuya da sahip. Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır, 17 milyon Euro'luk piyasa değeri ile Süper Lig'in en pahalı oyuncusu konumundaki yerini ise koruyor.

(Gökmen Şahin/İHA)

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Kaynak: İHA

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