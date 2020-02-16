Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, sezon sonunu lider bitirmenin önemli olduğunu söyledi.

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun bir aradan sonra liderliğe yükselmelerinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

"Benim için lider olmak değil sezon sonunu lider bitirebilmek önemli." diyen Çimşir, bunun devamlılığının olması gerektiğini belirtti.

Çimşir, takımın özellikle son bölümde temposunun düştüğüne ilişkin bir soru üzerine "65-70 dakika oyunun hakimi bizdik. Hem tempo, oyunu forse etme anlamında ciddi pozisyonlarımız var. Skoru 3-4 yapabilsek çok daha farklı olabilirdi. 2-0 dan sonra rakip oyun içinde kalmaya çalıştı. Skoru arttıramadığımız için skorun verdiği geri çekilmeler oldu." diye konuştu.

Beşiktaş maçında cezası nedeniyle oynayamayacak Obi Mikel'in takım için önemli olduğunu ifade eden Çimşir, 5 oyuncularının daha sarı kart ceza sınırında bulunduğunu, yollarına sağlam oyuncularla devam edeceklerini anlattı.

Çimşir, Rıza Çalımbay'ın, Sörloth'un oynamasına şok oldukları biçimindeki açıklamalarının sorulması üzerine de "Sörloth normal şartlarda bizim beklediğimiz 1 maç cezaydı. 2 maç verdiler, sonra hatalarından döndüler. Hem Sörloth hem diğer oyuncuların performansı gayet iyiydi. Özellikle 65-70 dakika iyi oyun oynadığımızı düşünüyorum. Sadece 1 oyuncu üzerinden galibiyeti değerlendirmek doğru değil." yorumunda bulundu.

Maçta sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Nwakaeme'nin durumunun ciddi olacağını düşünmediğini belirten Çimşir, "Arka adalesinde gerilme olduğunu söyledi. Biz de çok riske etmedik kendi de çıkmak istedi. Yarın tablo daha net oturur, çok ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir iki gün içinde durumuyla alakalı net bilgilendirme yaparız." şeklinde konuştu.

Çalımbay'ın açıklamaları

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Trabzonspor ile deplasmanda oynamanın çok zor olduğunu belirterek, "Ben de yaşadım burada. Trabzonspor taraftarları havaya girmiş, takımla bütünleşmiş durumda. Zor maç bekliyorduk, bu kadar erken gol yemeyi beklemiyorduk." dedi.

Golün erken gelmesinin ister istemez takımda telaşa neden olduğunu ifade eden Çalımbay, şunları söyledi:

"Trabzonspor takımına da tabii ki bir güven geldi, taraftarı daha da coşkulu şekilde destekledi ve bizim için bir zor maç başladı. Biz ilk gole razıydık, golü erken yememiz bir bakıma da iyi oldu. Yani onu telafi etme sansımız da vardı fakat ikinci golü hiç beklemiyorduk. Biz gol atarken yani kornerden gol ararken gol yedik. Yine de oyundan kopmadık. İkinci yarı değişiklikler oldu, arkadaşlarımızın etkili olmasından dolayı da çok iyi net pozisyonlar da yakaladık. Bizim bu aralar bir şansızlığımız vardı, çünkü 10-11 günde 3 maç oynadık."

Çalımbay, sakatlıkların takımda sorun oluşturduğunu belirterek, "Buraya gelirken zaten bir sürü sakatımız vardı. Hamle yapamıyorduk. Bugün de 2 sol bek birden sakatlandı, stoperimiz sakatlandı. Mecburen öyle değişiklikler yaptık. Ama ben yine de takımdan memnunum, özellikle son 20-25 dakika gerçekten mükemmel oynadık. Oyun Trabzon'un sahasındaydı. Üzüldük, kaybetmeyebilirdik, berabere kalabilirdik veya girdiğimiz pozisyonlardan bir tane gol yapabilirdik. Dediğim gibi takımın belki yorgunluğundan olabilir." şeklinde konuştu.

Sörloth'un Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından cezasının 1 maça indirilmesini değerlendiren Çalımbay, şunları söyledi:

"Bizim için şok olan şey, Trabzon takımının baktığınız zaman en formda adamı Sörloth. O da oynamayınca tabii bizim için avantaj olmuştu. Ama son dakikada bir şey olunca, oynayınca tabii ki Trabzon belli bir güç kazanmış oldu. Çünkü sezon başından beri gerçekten mükemmel bir grafik çiziyor. Bizim için şok oldu, beklemiyorduk oynayacağını. Cumartesi günü falan öğrendik. Tabii ki dikkat etmemize rağmen gerçekten iyi başladı, çok iyi oynadı. Biz de dediğim gibi kopmadan oynayıp, yapabileceğimiz ne varsa hepsini yaptık, 1 gol atabildik sadece."

"Şok olduk" çıkışına ilişkin soru üzerine konuşan Çalımbay, "Çünkü Sörloth'un cezası belliydi 2 maç ceza almıştı. Haber gelince tabii ki bir anda olduğu için onu söyledim. Şok olma olayı o. Şöyle örnek verirsek o zaman bizim Uğur, Beşiktaş maçında adama girdi ve böyle normal bir faul ve 2 maç verdiler Uğur'a. Ortada bir şey yok. Biz de Tahkime gittik ama bizimkini yapmadılar. 2 maç aldı çocuk. O yüzden biz 'dönmez' dedik. Yani bizim Uğur'un da oldu dönmedi. Biz onu dedik. Uğur'unki dönmedi Sörloth'unki döndü. Beklemiyorduk açıkçası." ifadelerini kullandı.