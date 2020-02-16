Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükselmelerine ilişkin, "Şu anda ne olduğun önemli değil, nerede bitireceğin önemli, nereye gideceğin önemli." dedi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor mücadelesini değerlendirdi.

Maç maç düşündüklerini ifade eden Ağaoğlu, "Galip geldik mutluyuz. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Ondan sonra da maçlar var. Hepsi zor maçlar, hiçbir maç kolay değil. Artık yolun yarısını geçtikten sonra herkes kendi hesabını yapıyor. UEFA hesabı yapan var. Şampiyonluk hesabı yapan ve kümede kalma hesabı yapan var. Şu anda ne olduğun önemli değil, nerede bitireceğin önemli, nereye gideceğin önemli. Nasip." şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin durumuyla ilgili, "Nwakaeme'nin durumu o kadar önemli değil. Haftaya Beşiktaş maçında oynar. Obi Mikel kart gördü, şanssızlık. Futbolun içerisinde olan şeyler bunlar. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"Gerekirse ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz"

Golcüleri Sörloth'un performansını değerlendiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Golcü oyuncunun performansı her maç belirleyici oluyor. Çünkü takımın golcüsü. Gol attığı zaman da skoru belirliyor. Skoru belirlediğiniz zaman da neticeyi belirliyorsunuz. Bundan sonrası için 'aman lider olduk peşinden de şampiyon olduk' diye bir şey yok. 7 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bunların vermiş olduğu mücadeleyi yok sayamazsınız. Onların vermiş olduğu mücadeleden daha fazlasını vermek... Geldiğimiz yeri sakın kimse abartmasın. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz de. Son saniyede yediğimiz gol tamamen konsantrasyon eksiliğinden geldi. Maç içerisinde gösterilen mücadele ve dikkat bir anda dağıldı ve dağıldığı anda da rakip size cezayı kesiyor. O gol son 7-8 dakikada yenmiş olsaydı daha farklı şeyler konuşabilirdik. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Ayakların yere basması, diye bir tabir var. Bırakın ayakların yere basmasını o ayaklar hiçbir zaman kalkmamalı. Gerekirse ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz."

Ağaoğlu, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın performansıyla ilgili ise, "Süper Lig'in en tecrübeli hakemi. Avrupa'da sayısız maç yönetmiş birikimi olan bir hakem. İki takımın oyuncuları da hakeme yardımcı oldu ve işi kolaylaştı." diye konuştu.

"Taraftarların desteği ve enerjisi olmadan bir tarafımız yarım kalıyor." diyen Ağaoğlu, "35 bin seyirci vardı. Takımla birlikte inanmış, takımın oynadığı futboldan keyif alan, baskı yediği zaman takımla beraber baskı altına giren, yani her şeyini takımla beraber yaşayan bir taraftarımız var." ifadelerini kullandı.