Trabzonspor, Denizlispor'a konuk olacak! Şampiyonluk yolunda... - Son Dakika

Trabzonspor, Denizlispor'a konuk olacak! Şampiyonluk yolunda...

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, artık puan kaybı yaşamak istemiyor.


Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.


Bordo-mavililer, bugün yapacağı çalışma ile hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde uçakla Denizli'ye gidecek.


Mustafa Kemal Atatürk, Yaşar Kemal, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:51 

Son Dakika Spor Trabzonspor, Denizlispor'a konuk olacak! Şampiyonluk yolunda... - Son Dakika Spor
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