Trabzonspor, Denizlispor'a konuk olacak! Şampiyonluk yolunda...

Bordo-mavililer, bugün yapacağı çalışma ile hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde uçakla Denizli'ye gidecek.

Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.

Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir 'in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, artık puan kaybı yaşamak istemiyor.

Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı

Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı

2 çocuk, eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğuldu

Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti

Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı

Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı

New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı