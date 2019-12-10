Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu
Son Dakika Spor Trabzonspor-Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu - Son Dakika Spor

Trabzonspor-Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu

6 saat önce

Trabzonspor'un Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor-Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu, System.String[]

Trabzonspor'un Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor- Denizlispor maçı biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

Batı Alt VIP Tribün - 375 lira

Batı Alt VIP Tribün - 325 lira

Batı Alt VIP Tribün - 225 lira

Batı Alt VIP Tribün - 150 lira

Kategori 1 - Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün: 70 lira

Kategori 2 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 60 lira

Kategori 3 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 50 lira

Kategori 4 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 40 lira

Denizlispor, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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