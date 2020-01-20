Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Trabzonspor, 23 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, oyuncuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi.

Bir gruptaki futbolcuların toparlanma, diğer gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Daniel Sturridge'in antrenmanda yer almadığı öğrenildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.