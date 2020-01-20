Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Trabzonspor, 23 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 6-0 yenen Trabzonspor, 23 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, oyuncuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi.

Bir gruptaki futbolcuların toparlanma, diğer gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Daniel Sturridge'in antrenmanda yer almadığı öğrenildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Denizlispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı esnasında Quaresma İstanbul'da bir AVM'de görüldü
Sivasspor taraftarının Beşiktaş galibiyeti sevinci, sosyal medyayı salladı Trabzonspor, Chelsea'nin yardımcı antrenörü Eddie Newton ile prensipte anlaştı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Fenerbahçe

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:52:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]