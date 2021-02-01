Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı, ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yeni transfer Yunus Mallı da ilk kez takımla çalıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Beşiktaş karşılaşmasında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından core çalışma, mobilizasyon çalışmaları, 5'e 2 ve şut çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile son buldu. Bordo-mavililerde, dün akşam transferi resmen açıklanan Yunus Mallı da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.