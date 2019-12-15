Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Trabzonspor, yarın evinde oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Trabzonspor, yarın evinde oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Süper Lig Cemil Usta Sezonun 15. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Taktik ağırlıklı çalışan bordo-mavililerin antrenmanını Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar da izledi. Basına ve taraftara kapalı olarak saat 16.30'da yaptığı antrenman ile Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer kampa girerek müsabaka saatini beklemeye başladı. - TRABZON

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:22 Kaynak: İHA
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