Trabzonspor, Denswil'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Hollandalı savunmacı Stefano Denswil'in geçici transferi konusunda kulübü Bologna ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Transfer takviyelerine devam eden Trabzonspor, Bologna'nın Hollandalı stoper Stefano Denswil'i kadrosuna katıyor. Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, 28 yaşındaki stoperin transferi için Bologna ile görüşmelere başlandığı belirtildi.Trabzonspor tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: " İtalya'nın Serie A ekiplerinden Bologna'nın profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."