Trabzonspor, Denzlispor deplasmanında fırsatı değerlendiremedi - Son Dakika

Trabzonspor, Denzlispor deplasmanında fırsatı değerlendiremedi

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, lider Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada rakibiyle puan farkını düşüremedi.

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, lider Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada rakibiyle puan farkını düşüremedi.

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında Caleb Ekuban'la öne geçen Trabzonspor, devreye 1-0 üstün girdi. Yukatel Denizlispor, ikinci yarının ilk dakikasında Hadi Sacko ile beraberliği yakaladığı müsabakada oyuna sonradan giren Oscar Estupinan'ın golüyle 2-1 öne geçti. Müsabaka, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

66 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada bu sonuçla 62 puanda kalan Trabzonspor'un rakibiyle 4 puanlık farkı değişmedi. Yukatel Denizlispor ise ligde 5 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 35'e çıkararak kümede kalma umutlarını artırdı.

16 maçlık seri bitti

Süper Lig'de son mağlubiyetini 15. haftada Trabzon'da yine Denizlispor karşısında 2-1'lik skorla yaşayan bordo-mavili ekibin, 16 maçlık namağlup serisi Denizli'de sona erdi.

Trabzonspor, söz konusu periyotta 10 galibiyet ve 6 beraberlik almıştı.

Yukatel Denizlispor karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamayan bordo-mavili ekip, bu sezon galip duruma geçmesine rağmen 3 puanla ayrılamadığı 12 karşılaşmada 27 puan kaybetti.

Ekuban'ın 5. golü

Takımının ilk golüne imza atan Ekuban, bu sezon 5. golüne ulaştı.

Bu sezon müsabakaların ilk 15 dakikalık bölümünde 14. golünü kaydeden bordo-mavili ekip, bu zaman aralığında en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

Sosa cezalı

Yukatel Denizlispor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Jose Sosa, gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Denizlispor, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 23:27 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Denzlispor deplasmanında fırsatı değerlendiremedi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 05:36:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, Denzlispor deplasmanında fırsatı değerlendiremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]