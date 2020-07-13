Trabzonspor, Denzlispor deplasmanında fırsatı değerlendiremedi

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, lider Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada rakibiyle puan farkını düşüremedi.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında Caleb Ekuban'la öne geçen Trabzonspor, devreye 1-0 üstün girdi. Yukatel Denizlispor, ikinci yarının ilk dakikasında Hadi Sacko ile beraberliği yakaladığı müsabakada oyuna sonradan giren Oscar Estupinan'ın golüyle 2-1 öne geçti. Müsabaka, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

66 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada bu sonuçla 62 puanda kalan Trabzonspor'un rakibiyle 4 puanlık farkı değişmedi. Yukatel Denizlispor ise ligde 5 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 35'e çıkararak kümede kalma umutlarını artırdı.

16 maçlık seri bitti

Süper Lig'de son mağlubiyetini 15. haftada Trabzon'da yine Denizlispor karşısında 2-1'lik skorla yaşayan bordo-mavili ekibin, 16 maçlık namağlup serisi Denizli'de sona erdi.

Trabzonspor, söz konusu periyotta 10 galibiyet ve 6 beraberlik almıştı.

Yukatel Denizlispor karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamayan bordo-mavili ekip, bu sezon galip duruma geçmesine rağmen 3 puanla ayrılamadığı 12 karşılaşmada 27 puan kaybetti.

Ekuban'ın 5. golü

Takımının ilk golüne imza atan Ekuban, bu sezon 5. golüne ulaştı.

Bu sezon müsabakaların ilk 15 dakikalık bölümünde 14. golünü kaydeden bordo-mavili ekip, bu zaman aralığında en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

Sosa cezalı

Yukatel Denizlispor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Jose Sosa, gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.