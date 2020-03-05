Trabzonspor deplasmanda 165 gündür maç kaybetmiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor deplasmanda 165 gündür maç kaybetmiyor - Son Dakika Spor

Trabzonspor deplasmanda 165 gündür maç kaybetmiyor

6 saat önce

Trabzonspor, 165 gündür deplasmanda maç kaybetmiyor.

Trabzonspor deplasmanda 165 gündür maç kaybetmiyor, System.String[]

Trabzonspor, 165 gündür deplasmanda maç kaybetmiyor. Son 7 deplasman maçında 5 galibiyet çıkaran bordo-mavililer 2 maçtan beraberlikle ayrıldı.


Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 7 maçtır deplasmanda yenilmiyor. Karadeniz ekibi bu sezon dış sahadaki tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor'a karşı 165 gün önce almıştı.Bordo-mavililer söz konusu maçın ardından dış sahada oynadığı maçlarda 5 galibiyet 2 beraberlik aldı. Trabzonspor, dış sahada en uzun süre yenilmeyen tek takım olma ünvanını da elinde bulunduruyor.


Deplasmanda ilk sırada


Bir maç eksikle deplasmanda oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi attığı 18 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. Dış sahada Medipol Başakşehir'in önünde 19 puanla averajla lider konumda olan bordo-mavililer deplasmanda aldığı tek yenilgiyle de dış sahada en az yenilgi alan takım konumunda.


Üst üste iki deplasman


Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, liderlik yarışını yakından ilgilendiren iki zorlu deplasman maçını üst üste oynayacak. Bordo-mavililer ilk olarak 7 Mart Cumartesi günü Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Bu maçın ardından ise erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü Yeni Malatyaspor deplasmanına karşılaşacak. Bordo-mavililer 3 gün arayla oynayacağı iki maçtan 6 puan çıkarması halinde zirvede moral bulup dengeleri de bozmuş olacak.


Sörloth deplasmanı seviyor


Trabzonspor'un 19 golle en skorer oyuncusu olan Alexander Sörloth, deplasmanda çıktığı 10 maçta 8 kez rakip kaleleri havalandırdı. En son Beşiktaş deplasmanında 2 gole imza atarak takımın 1 puanla dönmesini sağlayan golcü oyuncu, Gaziantep FK deplasmanından takımı adına gol atmak için mücadele edecek. - TRABZON

Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manchester United ve Real Madrid, Alexander Sörloth'u istiyor
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye duygusal veda! Gece yarısı... İstanbul'da basketbol maçında antrenör dehşeti Aracım çalındı diye ihbar etti, bulununca çalan kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 18:25:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor deplasmanda 165 gündür maç kaybetmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]