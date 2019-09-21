Son Dakika Haberleri: Trabzonspor deplasmanda 225 gündür yenilmiyor
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Trabzonspor deplasmanda 225 gündür yenilmiyor

56 dakika önce

Süper Lig'de 16 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Trabzonspor, deplasmanda ise 225 gündür yenilmiyor.

Trabzonspor deplasmanda 225 gündür yenilmiyor, System.String[]

Süper Lig'de 16 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Trabzonspor, deplasmanda ise 225 gündür yenilmiyor.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'de moral bulmak istiyor. Sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle eksik kadro ile Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek olan bordo-mavililer rakibi karşısında galibiyet arayacak.

SERİYİ 17 MAÇI ÇIKARMAK İSTİYOR

2018-19 sezonuyla birlikte ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla bu seriyi 17 karşılaşmaya çıkarmak istiyor. Bordo-mavililer 16 maçta 10 galibiyet 6 beraberlik elde etti.

225 GÜNDÜR DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Trabzonspor, deplasmanda ise 225 gündür yenilmiyor. Dış sahada en son yenilgisini 10 Şubat 2019'da Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a karşı 3-1'lık skorla alan bordo-mavililer söz konusu dönemden beri dış sahada oynadığı mücadeleleri kaybetmedi. Karadeniz ekibi, ligde 9 deplasman maçında 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Trabzonspor bu sezon ise İstanbul'da Kasımpaşa ve Fenerbahçe deplasmanlarından ise 1-1'lık sonuçlarla ayrıldı.

BU SEZON DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİNİ ARAYACAK

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'a karşında yeni sezonda deplasmandaki ilk galibiyetini arayacak. Bordo-mavililer bu sezon İstanbul'da Kasımpaşa ve Fenerbahçe deplasmanlarından 1-1'lık sonuçlarla ayrılırken, üçüncü deplasmanında galibiyet hedefliyor.

Trabzonspor'un Süper Lig'de son 9 deplasmanda aldığı sonuçlar ise şöyle:

2018-2019

Göztepe - Trabzonspor: 1-3

Kasımpaşa - Trabzonspor: 2-2

BB Erzurumspor - Trabzonspor: 0-1

Bursaspor - Trabzonspor: 0-1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

Konyaspor - Trabzonspor: 2-2

Ç. Rizespor - Trabzonspor: 2-3

2019-2020

Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:30 Kaynak: İHA
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