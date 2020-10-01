Trabzonspor, deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor - Son Dakika

Trabzonspor, deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Gaziantep FK karşısında bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor, deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor, System.String[]

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Gaziantep FK karşısında bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Erdem Bayık yapacak. Bordo-mavililer, ligde bu sezon oynadığı 3 maçta 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet elde ederken 4 puan topladı. Rakibi Gaziantep FK ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2 puan topladı.

SÜPER LİG'DE 3. KEZ

2019-2020 sezonundan itibaren tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK, Trabzonspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan iki müsabakada ise Trabzonspor sahasında rakibini 4-1, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

HEDEF DEPLASMANDA SEZONUN İLK GALİBİYETİ ALMAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Gaziantep FK karşısında deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Rakibini yenerek bu sezon ilk dış saha galibiyetine ulaşmak için mücadele edecek olan bordo-mavililer bütün hesaplarını 3 puan üzerine yaptı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk maçta Denizlispor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Gaziantep deplasmanında galibiyetle ayrılarak zirveye doğru tırmanışa geçmeyi hedefliyor. Bordo-mavili takıma yeni oyun anlayışını ve sistemini empoze etmek isteyen İngiliz teknik adam, iç sahada Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından Gaziantep FK deplasmanında galip gelerek iki de iki yapmanın planlarını yapıyor.

NEWTON BAZI OYUNCULARINI RİSK ETMEK İSTEMİYOR

Uzun süreli sakatlığı bulunan Trondsen'in yanı sıra sol üst adalesinde zorlanma olan Uğurcan Çakır, sağ kasığında ağrısı bulunan Abdulkadir Parmak ve bağırsak enfeksiyonu geçiren Diabate, bu hafta yapılan iki antrenmanı kaçırdı. Bu oyuncuların durumların maç saatinde netlik kazanacak. Ekuban, Kamil Ahmet Çörekçi ve Pereira takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Bu 3 oyuncunun oynamalarına bir engel bulunmadığı belirtilirken son kararı ise Newton verecek.

(İHA)

Trabzonspor, deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor
Trabzonspor, deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor

Eddie Newton, Trabzonspor, Gaziantep, Asker, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor - Son Dakika Spor

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