Trabzonspor deplasmanda kral - Son Dakika
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Trabzonspor deplasmanda kral

6 saat önce

Deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta 15 puana ulaştı.

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Deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta 15 puana ulaştı. Bordo-mavililer deplasman sıralamasında lider durumda bulunuyor.


Süper Lig'de deplasmanda iç sahaya göre daha başarılı sonuçlar elde eden bordo-mavililer, dün akşam da Konyaspor'u 1-0 yenerek dış sahadaki galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Bu sezon deplasmanda sadece Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Trabzonspor, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dış sahada şu ana kadar 15 puan toplayan bordo-mavili ekip, söz konusu haftalar itibarıyla deplasmanda aynı puan sahip olan Medipol Başakşehir'in önünde averajla lider durumda yer alıyor.


Deplasmanda iç sahaya göre daha çok puan topladı


Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u yenerek dış sahada, evine göre daha çok puan toplamış oldu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 8 maçta 14 puan toplarken, deplasmanda ise 15 puan elde ederek iç sahaya göre daha iyi bir performans ortaya koydu.


2010-2011 sezonundan sonraki en iyi dış saha puanı


Trabzonspor, 2010-2011 sezonundan sonra söz konusu haftalar itibarıyla en iyi dış saha puanına ulaştı. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan ile ilk sırada yer alıyordu. Bordo-mavili takım, bu sezon da 15 puan ile deplasmanda sıralamasında zirvede bulunuyor.


Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:


Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1


Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1


Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1


Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2


Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2


Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 3


Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 3


Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 - TRABZON

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:03 Kaynak: İHA
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