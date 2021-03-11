Trabzonspor, deplasmandaki başarısını sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak deplasmandaki yenilmezliğini de sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, o tarihten itibaren 137 günlük sürede yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının ardından 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Trabzonspor, bu sezon iç sahada 14 maçta 22 puan toplarken dış sahada ise 14 maçta 29 puan hanesini yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.