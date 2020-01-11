Trabzonspor devre arası hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor devre arası hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor devre arası hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Trabzonspor, Antalya Belek'te sürdürdüğü devre arası hazırlık kampını tamamladı.

Trabzonspor devre arası hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Trabzonspor, Antalya Belek'te sürdürdüğü devre arası hazırlık kampını tamamladı.


Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Antalya Belek'te sabah saatlerinde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular toparlanma, ikinci grupta yer alan oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.


Abdulkadir Ömür Almanya'ya dönecek


Antalya Belek'te Trabzonspor'un kampına dahil olan teknik ekip ve arkadaşlarıyla zaman geçiren Abdulkadir Ömür de Almanya'ya dönerek tedavisine kaldığı yerden devam edecek.


Akşam saatlerinde Trabzon'a dönecek olan bordo-mavililer bir günlük iznin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak. - ANTALYA

Trabzonspor, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:36 Kaynak: İHA
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