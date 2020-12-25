Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu üyeleri, Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu üyeleri, 22 Aralık'ta vefat eden Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, kurul başkanı Ali Sürmen ile üyeler Selahattin Ahıskalıoğlu, Yusuf Bahadır, İlyas Akçay, Mehmet Ongan ve Hadi Eyüboğlu, Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Özkan Sümer'in kabrine çiçek bırakan Sürmen, "Futbolu herkesten farklı konuşan, Türk futbolunun en önemli isimlerinden, Trabzonspor'un sporcusu, teknik direktörü, başkanı, altyapı koordinatörü, kulübümüzün doğuşundan itibaren hep içinde olan, yüreği bordo-mavi atan, ömrünü bu yola adayan altyapı aşığı... Sözün özü, Özkan Sümer hocamız Trabzonspor'un alfabesiydi." ifadelerini kullandı.

Ali Sürmen, üstlendiği görevleri icradaki felsefesinin Özkan Sümer'i efsaneleştirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Eylem ve söylemleri ile tarihin sayfalarında çoktan hak ettiği yeri aldı bile. Değerli hocamız, başkanımız, bugün Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak huzurundayız. Üzüntümüz sonsuz, belki yerin doldurulamayacak ancak felsefeni yaşatacağımızdan hiç şüphen olmasın. Allah rahmet eylesin. Yıldızlar yoldaşın olsun."