Trabzonspor'dan genel kurul açıklaması

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, korona virüs salgın tedbirleri kapsamında 16 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan Divan Genel Kurulu toplantısının üyelere açık şeklinde olmayacağını söyledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılacağı genel kurul, kulübün resmi hesaplarından canlı yayınlanacağı bildirildi.

Divan Başkanı Ali Sürmen, her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen Olağan Divan Genel Kurul hakkında yaptığı açıklamada, " Tüzüğümüzün 48. maddesi gereğince Olağan Divan Genel Kurulumuzu 16 Ekim 2020 günü saat 14.00'de yapacağız. Ancak genel kurulumuz, İçişleri Bakanlığı'nın 2 Ekim 2020 tarihinde yayınladığı Koronavirüs tedbirlerini içeren genelgesi nedeniyle üyelerimize açık toplantı şekilde gerçekleştirilemeyecektir. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun da katılacağı söz konusu toplantımız, camiamızın; Trabzonsporumuz ile ilgili gelişmelerden, dönemsel denetim raporlarından ve gelir-gider tablolarından haberdar olabilmesi amacıyla kulübümüzün resmi hesapları üzerinden canlı verilecektir. Değerli üyelerimize ve Trabzonspor camiasına saygı ile duyururuz" dedi. - TRABZON