Trabzonspor, Djaniny için tanıtım videosu yayımladı
Trabzonspor, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Djaniny Semedo için tanıtım videosu hazırladı.
Trabzonspor, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Djaniny Semedo için tanıtım videosu hazırladı.
Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tanıtım videosu çekildi. Golcü oyuncu yeni sezonda 21 numaralı formayı giyeceğini belirterek, "Takımımızın hedefine ulaşmasında yardımcı olmak için buradayım. Saha içinde ve dışında her şeyimi ortaya koyacağım" ifadelerini kullandı.
-İHA-
Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:47 - Kaynak: İHA
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