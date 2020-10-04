Trabzonspor, Djaniny için tanıtım videosu yayımladı

Trabzonspor, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Djaniny Semedo için tanıtım videosu hazırladı.

Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tanıtım videosu çekildi. Golcü oyuncu yeni sezonda 21 numaralı formayı giyeceğini belirterek, "Takımımızın hedefine ulaşmasında yardımcı olmak için buradayım. Saha içinde ve dışında her şeyimi ortaya koyacağım" ifadelerini kullandı.

-İHA-