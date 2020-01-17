Trabzonspor, Donis Avdijaj ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Donis Avdijaj ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Donis Avdijaj ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Trabzonspor, sezon başı transfer ettiği Donis Avdijaj ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor, Donis Avdijaj ile yollarını ayırdı, System.String[]

Trabzonspor, sezon başı transfer ettiği Donis Avdijaj ile yollarını ayırdı.

Bordo-mavili kulüp, 23 yaşındaki Kosovalı oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformununda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Avdijaj arasındaki 08.07.2019 başlangıç, 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Borsa İstanbul, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:50 Kaynak: AA
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