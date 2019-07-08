Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Donis Avdijaj Trabzon'a getirdi.
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Trabzonspor Donis Avdijaj Trabzon'a getirdi.

22 dakika önce

Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor Donis Avdijaj Trabzon'a getirdi., System.String[]
Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor gelecek vaat eden oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Bordo-mavililer prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi. Sol kanat oyuncusu olarak görev yapan forvet olarak ta oynayan oyuncuyla ilgili olarak bordo-mavililerin bügün KAP bildirim yapması bekleniyor. Bonservisi elinde olan oyuncu son olarak Hollanda'nın

Willem II takımında forma giydi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:32 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Trabzon, Spor
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