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Trabzonspor, Donis Avdijaj transferini resmen açıkladı

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü, 22 yaşındaki hücum oyuncusu Donis Avdijaj ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Donis Avdijaj transferini resmen açıkladı, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, 22 yaşındaki hücum oyuncusu Donis Avdijaj ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo mavili kulüp, genç oyuncuya 2019-2020 sezonu için 274 bin TL garanti ücret ödeyecek. Gelecek sezon sonunda sözleşmenin yenilenmesi halinde ise Avdijaj, 2020-2021 sezonu için 375 bin Euro, diğer iki sezon için ise 500'er bin Euro garanti ücret kazanacak.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili KAP'a gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Donisi Avdijaj arasında, üç yılı opsiyonlu olmak üzere dört yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 sezonu için 274.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya ; 2020/21 opsiyon sezonu için 375.000.-EUR garanti ücret, 2021/22 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret, 2022/23 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir" ifadelerine yer verildi.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:15 Kaynak: DHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Spor
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