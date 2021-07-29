- Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ü resmen açıkladı
TRABZON - Trabzonspor, serbest statüde yer alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Bordo-mavili ekibin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
2021/22 futbol sezonu için 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Ayrıca, futbolcuya, her bir sezon için 7.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.
Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2024/25 futbol sezonu için 10.000.000.-TL garanti ücret ve 10.000.000.-TL imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %7,5'i ödenecektir."
Kaynak: İHA
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