Trabzonspor'dan Edgar le'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik , Edgar Ie'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bordo-mavililerin resmi sitesinden paylaşılan açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar Ie'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" denildi.(İHA)

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