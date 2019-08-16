Trabzonspor, Edgar Miguel Le'yi 1 yıllığına Hollanda ekibi Feyenord'a kiraladığını Kamuyu...
51 dakika önce
Trabzonspor, Edgar Miguel Le'yi 1 yıllığına Hollanda ekibi Feyenord'a kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:26 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Sturridge ile anlaştı! Resmi açıklama geldi Trabzonspor, Edgar Miguel Le transferini KAP'a bildirdi! Feyenoord'a gitti FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası! Uygulamaya konuldu Beşiktaş'ın Sivasspor maç kadrosu belli oldu! 4 isim yok