Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesini feshetti - Son Dakika

Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesini feshetti

Son Güncelleme: 12.09.2023 20:46

Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ederken Emrehan Gedikli'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. 20 yaşındaki genç futbolcu, Şubat 2022'de 800 bin euro bedelle Leverkusen'den transfer edilmişti.

Transfer çalışmalarına ve kadro yapılanmasına ara vermeden devam eden Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

GENÇ FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILDI

Bordo-mavili takımın açıklamasında, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli arasındaki 07.02.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.

Trabzonspor, Emrehan Gedikli ile yollarını ayırdı

800 BİN EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Bordo-mavili takım 20 yaşındaki, genç futbolcuyu Şubat 2022'de Leverkusen'den 800 bin euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Trabzonspor, Emrehan Gedikli ile yollarını ayırdı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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SON DAKİKA: Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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