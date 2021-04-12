Trabzonspor en az gol atıp, yediği sezonlardan birini yaşıyor

Süper Lig'de geride kalan 33 maçta toplamda 40 gol atıp kalesinde 31 gol gören Trabzonspor, son 4 sezonun en az gol attığı, son 10 sezonun ise en az gol yediği dönemini geçiriyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon geride kalan 33 maçta rakip ağlara toplam 40 gol bırakırken kalesinde 31 gol gördü. Karadeniz ekibi, bu istatistikle son 4 sezonun en az gol attığı, son 10 sezonun ise en az gol yediği dönemini geçiriyor. Bordo-mavililer, 33 maç sonunda 23 gol yediği 2010-11 sezonundan sonra bu alanda en başarılı dönemine imza atarken, 38 gol attığı 2016-17 sezonunun ardından ise bu dönem bu alanda en verimsiz sezonunu yaşıyor.