Trabzonspor, en golcü lig başlangıcını yaptı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenerek ilk haftayı lider kapatan Trabzonspor, tarihindeki en golcü lig başlangıcını yaptı.

1974-1975 sezonunda yükseldiği ligde 48 sezondur aralıksız mücadele eden bordo-mavililer, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında attığı 5 golle en golcü ilk haftayı yaşadı.

Son 3 sezondur açılış maçlarında galip gelemeyerek 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra ilk hafta karşılaşmasını galibiyetle kapadı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 48 sezondaki başlangıç maçlarında 29 galibiyet, 12 beraberlik alırken, 7 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, 1992-1993 sezonunda sahasında Sarıyer'i 4-0 yenerek bu sezona kadar en farklı galibiyetini almıştı.

Avcı ile ilk kez

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçen sezon ligin 8. haftasından sonra göreve gelen Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bir maçta en fazla golünü kaydetmişti.

49 hafta sonra lider

Trabzonspor, Süper Lig'de 49 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

En son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider kapatan bordo-mavililer, 49 hafta aradan sonra ligin ilk basamağında yer aldı.

İlk hafta maçları

Trabzonspor'un, lig tarihinde başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1974-75 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1 1975-76 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 1976-77 Trabzonspor-Göztepe 1-0 1977-78 Mersin.İ.Y-Trabzonspor 0-0 1978-79 Boluspor-Trabzonspor 0-0 1979-80 Trabzonspor-Bursaspor 0-0 1980-81 Bursaspor-Trabzonspor 1-1 1981-82 Zonguldakspor-Trabzonspor 0-1 1982-83 Sarıyer-Trabzonspor 0-1 1983-84 Trabzonspor-Zonguldakspor 3-1 1984-85 Sarıyer-Trabzonspor 0-0 1985-86 Trabzonspor-Bursaspor 3-0 1986-87 Galatasaray-Trabzonspor 0-1 1987-88 Trabzonspor-Adana Demirspor 2-0 1988-89 Trabzonspor-Eskişehirspor 2-0 1989-90 Trabzonspor-Karşıyaka 1-0 1990-91 Karşıyaka-Trabzonspor 0-2 1991-92 Trabzonspor-Samsunspor 4-1 1992-93 Trabzonspor-Sarıyer 4-0 1993-94 Trabzonspor-Bursaspor 1-1 1994-95 Trabzonspor-Altay 3-1 1995-96 Trabzonspor-Ankaragücü 3-1 1996-97 Trabzonspor-Altay 1-0 1997-98 Kocaelispor-Trabzonspor 1-3 1998-99 Trabzonspor-Gaziantepspor 0-1 1999-00 Adanaspor-Trabzonspor 1-2 2000-01 Erzurumspor-Trabzonspor 1-3 2001-02 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 2002-03 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0 2003-04 Konyaspor-Trabzonspor 3-3 2004-05 Kayserispor-Trabzonspor 0-3 2005-06 Trabzonspor-Kayserispor 2-1 2006-07 Kayserispor-Trabzonspor 1-0 2007-08 Trabzonspor-Sivasspor 0-3 (Hükmen) 2008-09 Trabzonspor-Ankaraspor 2-0 2009-10 Sivasspor-Trabzonspor 1-2 2010-11 Ankaragücü-Trabzonspor 0-2 2011-12 Manisaspor-Trabzonspor 1-1 2012-13 Kardemir K.-Trabzonspor 1-1 2013-14 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0 2014-15 Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor 0-0 2015-16 Trabzonspor-Bursaspor 1-0 2016-17 Trabzonspor-Kasımpaşa 2-0 2017-18 Trabzonspor-Atiker Konyaspor 2-1 2018-19 Medipol Başakşehir-Trabzonspor 2-0 2019-20 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-1 2020-21 Trabzonspor-Beşiktaş 3-1 2021-22 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor 1-5

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