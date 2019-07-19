Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi

3 dakika önce

Trabzonspor, Altınordu Kulübü'nden Erce Kardeşler ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi, System.String[]
Trabzonspor, Altınordu Kulübü'nden Erce Kardeşler ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Altınordu A.Ş.'nin Profesyonel Futbolcusu Erce Kardeşler'in, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."


Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:07 Kaynak: DHA
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