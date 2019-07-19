Trabzonspor, Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Altınordu Kulübü'nden Erce Kardeşler ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Altınordu A.Ş.'nin Profesyonel Futbolcusu Erce Kardeşler'in, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."