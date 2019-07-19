Trabzonspor, Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi
2 saat önce
Trabzonspor, Erce Kardeşler'in transferi konusunda Altınordu ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
, Erce Kardeşler'in transferi konusunda Altınordu
ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulübün konuya ilişkin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Altınordu A.Ş.'nin Profesyonel Futbolcusu Erce Kardeşler'in, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - İSTANBUL
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