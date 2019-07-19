Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Erce Kardeşler'i renklerine bağladı
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, Erce Kardeşler'i renklerine bağladı

38 dakika önce

Trabzonspor Kulübü, geride kalan sezonda Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor, Erce Kardeşler'i renklerine bağladı, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, geride kalan sezonda Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Erce Kardeşler ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-2020 futbol sezonu için 1 milyon 575 bin lira garanti ücret, 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 825 bin lira garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 2 milyon 75 bin lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2022-2023 futbol sezonu için 2 milyon 250 bin lira garanti ücret ödenecektir."
Açıklamada, transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedelinin ise ödenmeyeceği kaydedildi.
25 yaşındaki file bekçisi, geride kalan sezonda Spor Toto 1. Lig'de 34 karşılaşmada görev yaptı.
Trabzonspor, Altınordu, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karısına boşanma davası açan kocaya koruma kararı! Yusuf Erdoğan: Galatasaray forması giydim diye transfer olmadıysa çok komik İş yerinde cinsel istismara tutuklama 23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 15:22:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Erce Kardeşler'i renklerine bağladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]