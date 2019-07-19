Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Erce Kardeşler ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Erce Kardeşler ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

2 saat önce

Trabzonspor Kulübü, geride kalan sezonda Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler'in transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor, Erce Kardeşler ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, geride kalan sezonda Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler'in transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Altınordu AŞ'nin profesyonel futbolcusu Erce Kardeşler'in, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Borsa İstanbul, Trabzonspor, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:33 Kaynak: AA
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