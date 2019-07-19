Trabzonspor, Erce Kardeşler'in transferi konusunda Altınordu ile görüşmelere başlandığını KAP'a...
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Trabzonspor, Erce Kardeşler'in transferi konusunda Altınordu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:09 Kaynak: İHA
, Erce Kardeşler'in transferi konusunda Altınordu
ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. - İSTANBUL
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