Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Erce Kardeşler'in transferi konusunda Altınordu ile görüşmelere başlandığını KAP'a...
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Trabzonspor, Erce Kardeşler'in transferi konusunda Altınordu ile görüşmelere başlandığını KAP'a...

2 saat önce

Trabzonspor, Erce Kardeşler'in transferi konusunda Altınordu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Erce Kardeşler'in transferi konusunda Altınordu ile görüşmelere başlandığını KAP'a..., System.String[]
Trabzonspor, Erce Kardeşler'in transferi konusunda Altınordu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. - İSTANBUL
Trabzonspor, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:09 Kaynak: İHA
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