Trabzonspor, Erzurum'a gitti - Son Dakika

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Erzurum'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada tedavileri süren Abdulkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Ekuban, Erce Kardeşler ve Yusuf Sarı yer almadı. Bordo-mavililerin basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, kara yolu ile Erzurum'a hareket etti.

Trabzonspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesinde 21 futbolcu yer aldı. Buna göre bordo-mavili kafilede yer alan isimler şöyle:

"Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Hosseini, da Costa, Messıas, Pereira, Serkan Asan, Faruk Can Genç, Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Taha Tunç, Kerem Baykuş, Guılherme, Safa Kınalı, Bilal Başacıkoğlu ve Nwakaeme."

(Gökmen Şahin/İHA)