Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Erzurum'a Hareket Etti

Trabzonspor, Erzurum'a Hareket Etti

14 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Erzurum'a hareket etti.

Trabzonspor, Erzurum'a Hareket Etti, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Erzurum'a hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden, Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Basınla paylaşılan fotoğraflarda bordo-mavili oyuncuların neşeli oldukları gözlendi. Bordo-mavili takım öğle yemeğinin ardından saat 14: 00'de kara yolu ile Erzurum'a hareket ederek burada kampa girecek.

Kafilede 19 futbolcu yer aldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'un, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı kamp kadrosuda açıklandı. Erzurum'a hareket eden bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Ali Osman Karnapoğlu, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artlarslan, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega ve Koray Kılınç yer aldı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:13 Kaynak: İHA

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