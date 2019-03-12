Trabzonspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı katılmadı.



Sol arka adalesinde spazm oluşan Hosseini ile omzunda ağrı hisseden Rodallega ise tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı.



Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.



Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Muslera Kalesinde Devleşti

Galatasaray Sahasındaki Yenilmezlik Serisini 32 Maça Çıkardı

Spor Toto Süper Ligde 25. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu

Son 9 Hafta Öncesi Fenerbahçe'de Sözleşme Krizi Çıktı