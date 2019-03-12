Trabzonspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
32 dakika önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı katılmadı.
Sol arka adalesinde spazm oluşan Hosseini ile omzunda ağrı hisseden Rodallega ise tedbir amaçlı idmanı yarıda bıraktı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:13 Kaynak: AA
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