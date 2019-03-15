Trabzonspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavili futbolcuların taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı belirtildi.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekibin, gün içerisinde kara yolu ile Erzurum'a hareket edececeği kaydedildi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe Demir Grup Sivasspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Antalyasporlu Serdar Özkan'ın Annesi Hayatını Kaybetti

Şampiyonlar Liginde Eşleşmeler Belli Oldu

Ödemelerini Alamayan Oyuncular Maça Çıkmama Kararı Aldı