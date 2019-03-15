Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Erzurumspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavili futbolcuların taktik ağırlıklı çalışmalar yaptığı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekibin, gün içerisinde kara yolu ile Erzurum'a hareket edececeği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:13 Kaynak: AA

Spor
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