Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 14.00'te yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular kuvvet antrenmanı ve taktiksel çalışmalar, ikinci gruptaki futbolcular ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi.


Bordo-mavili takım, yarın yapacağı idmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak müsabakanın oynanacağı Erzurum'a hareket edecek. - TRABZON

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçeli oyuncular "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartıyla sahaya çıktı
Simon Falette ilk defa 11'de Hasan Ali 68 gün sonra kadroda yer aldı Son Dakika: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

Son Dakika Haberleri
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 23:57:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]