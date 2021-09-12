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Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi. - Son Dakika

Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.

12.09.2021 12:46

Bordo-Mavililer'in eski başkanı Sadri Şener, Şenol Güneş'in, "Maaş konusunu Sadri Şener bey çıkardı. Trabzon'da onunla konuştum. Dedim 'Sana borcum mu var?' Yok. Ona kızdığım için bunu bilerek yapıyorlar" dedi. Şener, "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, Milli Takım'dan ayrılan Şenol Güneş'in Hürriyet'teki "Bunu Sadri Şener bey çıkardı. (Maaş konusu) Trabzon'da onunla konuştum. Dedim 'Sana borcum mu var?' Yok. Ona kızdığım için bunu bilerek yapıyorlar" ifadeleri üzerine açıklama yaptı.

"BİR KEZ GÖRÜŞTÜM"

Fanatik'in aktardığı habere göre Sadri Şener, "Ayrıldıktan sonra onunla sadece bir kez görüştüm. O da Taylan Bilgel'in cenazesinde. Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum. Benimle böyle konuşmayı bırakın, konuşmak için bile randevu alması lazım" açıklamasında bulundu.

Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum dedi.

Şenol Güneş, Sadri Şener, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için 'Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum' dedi. - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi. - Son Dakika
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