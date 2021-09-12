Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.

55'lik Yıldız ev halini paylaştı! Takipçileri böyle bir şey görmeyi beklemiyordu

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, Milli Takım'dan ayrılan Şenol Güneş'in Hürriyet'teki "Bunu Sadri Şener bey çıkardı. (Maaş konusu) Trabzon'da onunla konuştum. Dedim 'Sana borcum mu var?' Yok. Ona kızdığım için bunu bilerek yapıyorlar" ifadeleri üzerine açıklama yaptı.

"BİR KEZ GÖRÜŞTÜM"

Fanatik'in aktardığı habere göre Sadri Şener, "Ayrıldıktan sonra onunla sadece bir kez görüştüm. O da Taylan Bilgel'in cenazesinde. Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum. Benimle böyle konuşmayı bırakın, konuşmak için bile randevu alması lazım" açıklamasında bulundu.