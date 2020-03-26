Trabzonspor eski yöneticisi Yener, ameliyat oldu - Son Dakika

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Fatih Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Yener, İstanbul'da kalp kapakçığı ameliyatı oldu.

İstanbul'da Prof. Dr. Ergun Demirsoy tarafından başarılı bir ameliyat geçiren Yener, Trabzon'a döndü.

Yener, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde kalp kapak hastalığım nedeni ile İstanbul Şişli Kolan İnternational Hastanesi'nde Trabzonlu hemşehrimiz Prof. Dr. Ergun Demirsoy operatörlüğünde çok başarılı bir ameliyat olup sağlığıma kavuştum. Trabzon'umuzun yetiştirdiği değerli kalp damar cerrahı Prof. Dr. Ergun Demirsoy'a minnet ve şükranlarımı sunar, hastalığım süresince bana destek olan herkese teşekkürlerimi bir borç bilirim." ifadesini kullandı.