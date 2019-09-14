Trabzonspor, evinde 3 puan için sahaya çıkıyor

Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği'ni mağlup ederek hem 15 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi, hem de üst sıralarda kendine yer edinmeyi hedefliyor.Ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik bir galibiyet alarak 5 puan toplayan Trabzonspor, yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligde 15 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer, bu maçı kazanarak hem yenilmezlik serisini devam ettirmek, hem de zirve yarışında kendine yer edinmek istiyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.KARAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYORTrabzonspor'da sakatlıkları bulunan Ekuban, Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı, bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca hafif sakatlığı bulunan Sturridge'nin durumu yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın, ligde son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının 11'ine göre Gençlerbirliği karşısında tek değişikliğe giderek sakatlığı bulunan Ekuban'ın yokluğunda 11'de Mikel'e görev vermesi bekleniyor.GENÇLERBİRLİĞİ İLE 69'UNCU RANDEVUTrabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 69'uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 68 maçta Trabzonspor'un 38, Gençlerbirliği'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 18 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 129 gol atarken, kalesinde 63 gol gördü.TRABZONSPOR'UN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:"Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Mikel, Sosa- Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme- Shörloth"SAKAT: Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban (Sturridge belirsiz)CEZALI: Yok

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